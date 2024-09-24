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Pençe-Kilit şehidine veda

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#Pençe-Kilit#Şehit#Maşallah Abakay
Pençe-Kilit şehidine veda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde PKK’lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay (23), memleketi Muş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Abakay için merkeze bağlı Sungu beldesindeki Hacı Selahattin Aykan Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Avni Çakır, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkân ile çok sayıda kişi katıldı.

KAZA ACISI

Yıllar önce ölen Ayşe-Nurettin Abakay çiftinin oğlu Maşallah Abakay’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sungu Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, önceki gün şehit Abakay’ın şehit haberini alıp Muş’a gelirken kazada ölen şehidin halası Pihan Atış ve babasının amcasının kızı Zümrüt Atış’ın cenazeleri defnedilmek üzere Batman’a gönderildi. 3 yaralının tedavisi ise hastanede sürüyor.

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#Pençe-Kilit#Şehit#Maşallah Abakay

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