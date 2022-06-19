Pençe-Kilit şehidi mezarını vasiyet etmiş

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Şehidin amcası Bilal Yıldırım, "Bana her telefon açmasında, 'Bilal Amca ben en fazla sana güveniyorum. Senden bir isteğim var. Benim şehit olacağım devamlı bana ayan oluyor. Senden istediğim beni köyün mezarlığa defnedin. Karşısına 2-3 metre boyunda bir demir, demirin üstüne de bir bayrak ve mezarımın üzerine de Şehitler Tepesi diye yazın' derdi.

Köyde adının yaşatılmasını istiyorum çünkü bayrağını çok seven bir çocuktu. Gazi köyünde tek şehit ve isminin anılmasını istiyorum. Bu köy kurulalı 400 sene olmuş, bugüne kadar hiç şehit mezarlığı yoktu. Şehidimizin isteği yerine gelirse çok sevinirim" dedi.