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Pençe-Kilit şehidi 2 yetim bıraktı

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Şehit
Pençe-Kilit şehidi 2 yetim bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekât bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar (33), memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alay Komutanlığı’nda görevliyken Pençe-Kilit Harekât bölgesine giden 6 yıllık uzman çavuş Acar’ın cenazesi dün sabah Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine gönderildi. 2 çocuk babası Acar’ın cenazesi ilk olarak babaevine götürülüp, helallik alındı. Ardından da Ulu Cami önüne getirildi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkân, babası Cevat Acar, ağabeyi İsrafil Acar, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Acar’ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehidin babası Cevat Acar’ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” denildi. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Şehit

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