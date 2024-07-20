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Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Yarbay Demirkan şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Operasyonu#MSB
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Yarbay Demirkan şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 00:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 Temmuz'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Operasyonu#MSB

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