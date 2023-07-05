Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 11 adet 120 mm havan mühimmatı,
- 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları,
- 1 adet 120 mm havan namlusu,
- 1 adet 81 mm havan tablası,
- 2 adet jelikan.