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Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Pençe Kilit#MSB#PKK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 11:40

MSB, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler;
- 11 adet 120 mm havan mühimmatı,
- 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları,
- 1 adet 120 mm havan namlusu,
- 1 adet 81 mm havan tablası,
- 2 adet jelikan.

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#Pençe Kilit#MSB#PKK

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