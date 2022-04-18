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Pençe-Kilit operasyonu nerede gerçekleşiyor? TSK ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

#Pençe-Kilit Operasyonu#TSK#Milli Savunma Bakanlığı
Pençe-Kilit operasyonu nerede gerçekleşiyor TSK ve Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Pençe-Kilit operasyonu nedir ve nerede gerçekleşiyor? soruları MSB'den gelen açıklama ile gündemde yer aldı. Milli Savunma Bakanı Akar'ın yaptığı açıklamaya göre 18 Nisan gecesi başlayan Pençe-Kilit operasyonu, Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek için gerçekleştirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit operasyonu hakkında, "Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da" paylaşımı yapan Milli Savunma Bakanlığı harekettan ilk görüntüleri de paylaştı. İşte, ayrıntılar.

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Pençe-Kilit operasyonu Milli Savunma Bakanlığı ve TSK komutasında başlatıldı. Gece yarısı Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlayan kara ve hava harekatı, sınır ötesindeki terör örgütlerinin yok edilmesi amacıyla gerçekleşiyor.

PENÇE KİLİT OPERASYONU NEDİR?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

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Pençe Kilit operasyonunun başlatıldığını duyuran Bakan Akar, “Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe-Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır.” diye konuştu.

Bakan Akar, şunları söyledi:

“Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Kahraman Komandolarımız ve Bordo Berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.”

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Pençe-Kilit operasyonu nerede gerçekleşiyor TSK ve Milli Savunma Bakanlığından açıklama

PENÇE KİLİT OPERASYONU NEREDE GERÇEKLEŞİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit' harekatı ile ilgili görüntü paylaştı. MSB Twitter'dan yapılan paylaşımda: "Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı. MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.

Son dakika: PKKya Pençe-Kilit operasyonu başladı Bakan Akar: Birinci safhadaki hedefler ele geçirildi

Son dakika: PKK'ya 'Pençe-Kilit' operasyonu başladı! Bakan Akar: Birinci safhadaki hedefler ele geçirildi

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#Pençe-Kilit Operasyonu#TSK#Milli Savunma Bakanlığı

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