Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit edildi

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."