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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit edildi

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Terörle Mücadele#Mühimmat
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 11:15

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit edildiği bildirildi. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Terörle Mücadele#Mühimmat

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