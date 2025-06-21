Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit edildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak’ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
📍 Irak'ın kuzeyi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2025
Irak’ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele… pic.twitter.com/f2OXAr8mnb