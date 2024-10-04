Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi. Açıklamaya göre ele geçirilen silah ve mühimmatın bir kısmı şöyle:

"28 el bombası, 7 adet çok namlulu roketatar roketi, 1 adet AT-4 tanksavar mühimmatı, 2 tanksavar mühimmatı, 3 adet havan, 5 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği."