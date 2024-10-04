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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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#MSB#Terörist#Mühimmat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 16:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi. Açıklamaya göre ele geçirilen silah ve mühimmatın bir kısmı şöyle:

"28 el bombası, 7 adet çok namlulu roketatar roketi, 1 adet AT-4 tanksavar mühimmatı, 2 tanksavar mühimmatı, 3 adet havan, 5 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği." 

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#MSB#Terörist#Mühimmat

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