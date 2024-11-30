Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi. Ele geçirilenler şöyle: 11 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü. Doçka makineli tüfeğe ait 1 adet çatal ayak, 2 adet hava sehpası, 14 adet tüfek namlusu, 2 adet gövdesi, 2 adet alev gizleyen, 241 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 82 milimetre havan namlu döşeme, 3 adet el kundağı, 4 adet çatal ayak, 6 adet boş şerit, 11 adet RPG-7 üst kundağı" denildi.