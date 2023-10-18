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Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

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#MSB#Şehit#Pençe Kilit
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 15:52

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanan P.Söz.Onb. Alican Güneş'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hâle getirilirken bölgede operasyonlara devam ediliyor.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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#MSB#Şehit#Pençe Kilit

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