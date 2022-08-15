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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit Operasyonu#Terör Örgütü
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 15:38

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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#MSB#Pençe Kilit Operasyonu#Terör Örgütü

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