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Pençe-Kilit operasyon bölgesincen acı haber: 1 şehit

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#MSB#Pençe-Kilit#Şehit
Pençe-Kilit operasyon bölgesincen acı haber: 1 şehit
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 08:08

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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#MSB#Pençe-Kilit#Şehit

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