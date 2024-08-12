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Pençe-Kilit harekât bölgesinde 17 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

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#MSB#Terör#Irak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 13:21

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

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MSB'den gelen açıklama şöyle:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

Pençe-Kilit harekât bölgesinde 17 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

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#MSB#Terör#Irak

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