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Pençe- Kilit bölgesinden acÄ± haber: 4 ÅŸehit

#Ankara#Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±#Åžehit
PenÃ§e- Kilit bÃ¶lgesinden acÄ± haber: 4 ÅŸehit

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), PenÃ§e- Kilit operasyon bÃ¶lgesinde, terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucu Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Ã–mer YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Mehmet Ali Ã‡ap'Ä±n ÅŸehit olduÄŸunu bildirdi. MSB'den gelen aÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca 11 Haziran 2022 tarihinde ise, terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Ã¶nceden yerleÅŸtirilen EYP'nin patlamasÄ± sonucu, Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Fuat Ã–zer ve Uzm.Ã‡vÅŸ. GÃ¶khan Demir ÅŸehit oldu.

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MSB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e- Kilit operasyon bÃ¶lgesinde, terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucu Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Ã–mer YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Mehmet Ali Ã‡ap ÅŸehit olmuÅŸ, 2 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z da yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allahâ€™tan rahmet, kederli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralÄ± personelimize de acil ÅŸifalar dileriz" denildi.

PenÃ§e- Kilit bÃ¶lgesinden acÄ± haber: 4 ÅŸehit

EYPâ€™NÄ°N PATLAMASI SONUCU 2 ASKER ÅžEHÄ°T OLDU

MSB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Ã¶nceden yerleÅŸtirilen EYPâ€™nin patlamasÄ± sonucu, P.SÃ¶z.Er Fuat Ã–ZER ÅŸehit olmuÅŸ, Ã¼Ã§ kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z da yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

PenÃ§e- Kilit bÃ¶lgesinden acÄ± haber: 4 ÅŸehit

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MSB, PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Ã¶nceden yerleÅŸtirilmiÅŸ bir EYP patlamasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lanÂ Ä°s.Uzm.Ã‡vÅŸ. GÃ¶khan DEMÄ°R'in, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â

PenÃ§e- Kilit bÃ¶lgesinden acÄ± haber: 4 ÅŸehit

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