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Pençe-Kilit bölgesinde teslim olmuşlardı! Teröristler işte bu halde...

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#PKK#Terörist#Pençe-Kilit Operasyonu
Pençe-Kilit bölgesinde teslim olmuşlardı Teröristler işte bu halde...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 11:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı. Güvenlik kaynakları, teslim olan teröristlerden birinin uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı. Teröristlerin görüntüsü, sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran'da sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı.

Mehmetçik Hale Dağı'ndaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.

Mağaradan çıkarak teslim olan iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

AÇLIKTAN BAĞIRSAKLARI DELİNMİŞ

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terk edildiklerini açıkça ortaya koyuyor.

TRT Haber'in haberine göre; güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.

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AVRUPA’DA KURULAN TERÖR TUZAĞINA DÜŞÜYORLAR

Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.

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#PKK#Terörist#Pençe-Kilit Operasyonu

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