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Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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#Recep Parlak#Pençe Kilit#Adıyaman
Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 15:30

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Recep Parlak (26), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli Uzman Çavuş Recep Parlak, 11 Eylül'de teröristlerin taciz ateşiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Recep Parlak, dün doktorların müdahalesine karşın şehit oldu.

Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

10 ay önce evlenen ve eşi hamile olan şehidin cenazesi, öğle saatlerinde askeri uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşını havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile milletvekilleri, şehidin yakınları ve bölge halkı karşıladı.

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Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Daha sonra kara yoluyla Kahta ilçesine getirilen şehidin cenaze namazı Bayraktar Mahallesi'ndeki Çağrı Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırıldı. Namazın ardından cenaze aracına taşınan tabuta kapanan yakınları gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş Recep Parlak'ın cenazesi, Kozağaç köyü mezarlığına defnedildi. 

Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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#Recep Parlak#Pençe Kilit#Adıyaman

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