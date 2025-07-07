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Pençe Kilit Bölgesi'nde şehit olan askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenazelerde kahreden anlar

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#Pence Kilit Bölgesi#Cenaze Töreni#Metan Gazı
Pençe Kilit Bölgesinde şehit olan askerlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenazelerde kahreden anlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 17:10

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz bugün memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerinde yürek yakan anlar yaşandı.

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 Türkiye, dün Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberle yasa boğuldu. Şehit P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un na'şını bulmaya dönük çalışmalar kapsamında bir mağarada yapılan çalışmada metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit oldu.

Şehitlerimizden Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan ve  Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir bugün memleketlerinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BİTLİS'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir için memleketi Bitlis’te cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİT ASTSUBAYA VEDA

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.


Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Remzi, annesi Sabahat ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, askeri ve sivil diğer ilgililer katıldı.



Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı.Namazın ardından tekbirler getirildi, bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.Törenin ardından şehit Akdoğan, Pütürge İlçe Mezarlığına defnedildi.Bu arada tören sırasında Vali Yavuz'un, şehidin babası Akdoğan'ı koluna girerek teselli etmeye çalıştığı görüldü.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBİTLİS'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
timelineŞEHİT ASTSUBAYA VEDA
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#Pence Kilit Bölgesi#Cenaze Töreni#Metan Gazı

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