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Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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#MSB#Pençe Kilit#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 13:03

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyuruldu

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Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler;

- 10.800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 720 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
- 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
- 11 adet Doçka makineli tüfek namlusu,
- 8 adet el bombası,
- 1 adet Doçka makineli tüfek sehpası,
- 2 adet Doçka makineli tüfek gövdesi,
- 1 adet Doçka makineli tüfek yönlendirme kolu,
- 4 adet AK-47 piyade tüfeği el kundağı.

 

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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