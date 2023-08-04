Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Irak’ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 10.800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 720 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
- 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
- 11 adet Doçka makineli tüfek namlusu,
- 8 adet el bombası,
- 1 adet Doçka makineli tüfek sehpası,
- 2 adet Doçka makineli tüfek gövdesi,
- 1 adet Doçka makineli tüfek yönlendirme kolu,
- 4 adet AK-47 piyade tüfeği el kundağı.
Irak’ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2023
Ele geçirilen malzemeler;
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