Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler;

- 10.800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 720 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 11 adet Doçka makineli tüfek namlusu,

- 8 adet el bombası,

- 1 adet Doçka makineli tüfek sehpası,

- 2 adet Doçka makineli tüfek gövdesi,

- 1 adet Doçka makineli tüfek yönlendirme kolu,

- 4 adet AK-47 piyade tüfeği el kundağı.