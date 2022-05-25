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Pençe-Kilit bölgesinde çatışma... 5 askerimiz şehit

#Pençe-Kilit Operasyonu#Çatışma#Şehit
Pençe-Kilit bölgesinde çatışma... 5 askerimiz şehit

Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Çatışmanın ardından teröristler bir mağarada kuşatıldı. 

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Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarına karşı başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu’nda, Meluni Dağı bölgesinde dün saat 05.25’te teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Uzman Çavuş Bicay Kapılay ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlarda komandolar, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Teröristlerin ateş açması üzerine başlayan çatışmaların devam ettiği belirtildi. 

İKİSİ NİŞANLIYDI

* Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in (28) acı haberi, Antalya’daki ailesine yetkililerce verildi. 

* Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25) 3 yıldır TSK’da görev yapıyordu. Acı haberi, Malatya’daki ailesine verildi. 

* Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın (24) 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.  

* Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya (28) da nişanlıydı.  

* Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın (25) Hatay’daki ailesine de acı haberi gitti. Şehitler bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Çatışma#Şehit

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