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Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Pençe-Kilit#MSB#PKK
Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 11:37

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

 

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#Pençe-Kilit#MSB#PKK

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