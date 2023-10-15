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Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit#PKK
Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 12:34

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 

 

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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