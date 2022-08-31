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Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit#PKK
Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 14:39

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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