Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/c71c6s7TrJ