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Pençe-Kilit bilançosu 455 terörist etkisiz

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#TSK#Terörist#Pençe-Kilit Operasyonu
Pençe-Kilit bilançosu 455 terörist etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik sürdürdüğü “Pençe-Kilit Operasyonu” terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi.

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557 mağara ve sığınak, 1904 el yapımı patlayıcı, mayını etkisiz imha edildi. Tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5’in yanı sıra, roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makinalı tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere 1203 adet çeşitli çapta silah ele geçirildi. Silahlarla birlikte bunlara ait 522 bin mühimmat, 205 adet telsiz, 121 adet termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

ÇÖKÜŞ HIZLANDI

Güvenlik kaynakları, operasyon ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığına dikkat çektiler. İki gün arayla operasyon bölgesinde 7 terörist teslim olurken, çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için “kimyasal silah” gibi yalanların iddia olarak ortaya atıldığı belirtildi.

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#TSK#Terörist#Pençe-Kilit Operasyonu

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