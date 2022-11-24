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Pençe Kılıç’ta 254 terörist etkisiz 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hulusi Akar#Pençe Kılıç
Pençe Kılıç’ta 254 terörist etkisiz
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kılıç Harekâtı’nın cezalandırma atışları ile devam ettiğini söyledi. Akar, “Harekâtta bugüne kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nde konuşan Akar, şunları söyledi: “Pençe Kılıç Harekâtı başarıyla devam ediyor. Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız.TSK’nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok.

HESABINI SORACAĞIZ

Tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ; kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız.”                   

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hulusi Akar#Pençe Kılıç

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