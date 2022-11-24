Pençe Kılıç’ta 254 terörist etkisiz 

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nde konuşan Akar, şunları söyledi: “Pençe Kılıç Harekâtı başarıyla devam ediyor. Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız.TSK’nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok.

HESABINI SORACAĞIZ

Tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ; kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız.”