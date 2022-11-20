Pençe Kılıç Operasyonu... Kara Harekâtı başlar mı? 'Kimsenin beklemediği bir noktada...'

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Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekâtı" yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekâtına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

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Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR NOKTADA..."

(Hava harekatının 611 km’lik geniş bir alanda yapılması…) Bir kere meşru bir harekât. Bize yönelik bir terör tehdidi var, bu Taksim’deki saldırıda da ortaya çıktı. Suriye ve Irak’ın kendi sınırları içinde bu terör unsurlarını bertaraf etme imkânı yok. Eğer siz harekete geçmezseniz tekrarlanma ihtimali var ve bu meşruiyet çizgisini oluşturuyor. Hem Rusya ile hem de ABD ile mutabakat sağlanmıştı. Terör unsurlarının yarattığı tehlikenin bertaraf edilmesi için Suriye coğrafyasında, Fırat’ın doğusunu kontrol altını almak için Rusya ile taahhüt sağlanmıştı ama Rusya buna uymamıştı. Ayn el Arap’ta Kamışlı bölgesinde de ABD terör unsurlarına eğitim veriyor. Türkiye uzun bir süre sabretti ve uygun konjonktürün ortaya çıkmasını bekledi.

Haklı olduğumuz noktada, kimsenin beklemediği bir noktada aynı anda 50 F-16 ve 20 SİHA ile çok geniş bir alanda, Türkiye haklı bir mücadele başlattı. Neden daha önce hava sahasını kullanma konusunda bize engel çıkaran Rusya onay verdi? Çünkü Ukrayna savaşında arabulucu olarak verdiğimiz desteği biliyor. Rusya’nın dünyaya açılan tek kapısı biziz. Hava savunmasını kullanma blokajını kaldırdı. ABD’ye rağmen ve Irak yönetimine rağmen operasyon yaptı Türkiye. Engelleyici yaklaşımları biliyoruz peki şimdi neden engelleyemiyorlar? Çünkü saldırı ardından haklı bir tepki bu. Eskiden Batı’da kampanya başlatılırdı. Batılılar da haklılığımızı kabul ediyorlar.

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ABD buna neden onay verdi? Çünkü elimizde bizim ABD’ye karşı kullandığımız çok önemli bir koz var. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı… Türkiye bu taahhütte sadık kalmasını istiyor. Bir Macaristan bir de Türkiye kaldı. Biz ulusal çıkarlarımız çerçevesinde bunu sonuna kadar kullanmalıyız. Bu blokajı Türkiye 2023’e taşıyacak gibi de görünüyor. Bunlar Türkiye’ye bir kapı hazırladı.

Gözden Kaçmasın MSB hava harekâtından ilk görüntüleri paylaştı Haberi görüntüle

KARA HAREKÂTI BAŞLAR MI?

Çok iyi hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. İstihbarat birimleri oralarda olan biteni yakın markaj takip ediyor. Güçlü bir istihbarat yapılanması var. Bilgi ve teknolojiyi kullanarak bu operasyonu aktarıyorsunuz ve bu sizi moral motivasyon olarak güçlü kılıyor. Bu kategorideki bir operasyonu Avrupa’da herhangi bir ülkenin yapabileceği kanaatinde değilim. ABD yapabilir ama Türkiye’nin gösterdiği hassasiyeti göstermezdi. Çok iyi planlandı, kurgulandı ve pratiğe aktarıldı. Bunun devamı gelecek mi göreceğiz. Aslında bir taraftan da Suriye rejimi ile Türkiye arasında bir yakınlaşma ihtimali ortaya çıktı. Normalleşme sağlanmaya çalışılacak. Ebedi düşmanlık ebedi dostluk olmaz. Sonraki dönemde siyasi gelişmeler için de kapı aralandı. ABD’nin etkisi, nüfusu buna izin verip vermeyeceğini de önümüzdeki dönemde göreceğiz.

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(Kara harekâtı olursa ilk giriş Ayn el Arap bölgesinden mi olur?) Evet bu noktanın daha uygun olduğu anlaşılıyor. Rusya daha önce rejim ile Türkiye’nin görüşmesi konusunda ısrarcı olmuştu, blokaj uygulamıştı. Şimdi bunu gevşettiği anlaşılıyor. Kobani, Ayn el Arap sınırda 35 km derinliğindeki bu hat burada kopuyor, burası Terör örgütünün elinde. Tel Rıfat konusunda da Rusya taahhütlerde bulunmuştu ama şimdi Rusya’nın örtülü bir şekilde buraya yönelik bir operasyon başlayabilir. Fırat’ın doğusu konusunda ABD ile belki ortak mutabakat arayışına ihtiyaç var. ABD’ye rağmen de operasyon yapıyoruz. Türkiye hassasiyetini sonuna kadar koruyor. Türkiye Suriye’de toprak bütünlüğünü savunuyor. Burada istikrarlı, demokratik bir yapı kurulması için görüşmeler yapıyor. Batı’da Suriye anayasası hazırlıkları devam ediyor, Türkiye orada da var.