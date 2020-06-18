Pençe-Kartal'dan sonra 'Kaplan' da sahada

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a kara harekâtının başladığını saat 01.11’de Twitter hesabından yaptığı “Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de” açıklamasıyla dünya kamuoyuna duyurdu. Harekâtın hedefi Kuzey Irak’ta, Şırnak-Uludere hattının karşısında, teröristlerin üslendiği Haftanin oldu.

150’DEN FAZLA HEDEF

Her türlü senaryo düşünülüp en ince ayrıntısına kadar planlanan Pençe-Kaplan harekâtı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nde brifing alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanların talimatlarının ardından başladı. İlk olarak tüm harekât alanı yerli üretim Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) silahlarıyla ateş altına alındı. Obüs ve ÇNRA’lar 150’den fazla hedefi tam isabetle vurdu.

FIRTINA SONRASI F-16 VE ATAK

Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yanı sıra F-16’ların da destek verdiği harekâtta Atak helikopterleri de yakın mesafeden atışlar yaptı. Bu sırada komando birlikleri belirlenen bölgelere sızma harekâtına girişti. Tuzaklı patlayıcılar ile mağara ve sığınaklardaki yaşam malzemeleri imha edildi.

GEREKÇESİ MEŞRU MÜDAFAA

Milli Savunma Bakanlığı “Pençe-Kaplan Harekâtı”nın gerekçesini, “Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları” olarak açıkladı.

NEDEN HAFTANİN?

Edinilen bilgiye göre, Şırnak-Uludere hattının tam karşısında bulunması ve bölgenin Şırnak’a geçiş alanı olarak kullanılması nedeniyle Haftanin’e öncelik verildi. Terör örgütü son dönemde bu bölgeden sadece Türkiye’ye değil Suriye’ye de giriş yaparak özellikle Barış Pınarı Harekât bölgesini hedef almaya çalışan kadrolarına lojistik destek sağlıyordu. Harekâtla sadece Kuzey Irak içindeki değil tüm güney hattında Suriye’deki dahil terör ağının parçalanması hedefleniyor.

Pençe harekâtlarına “Kartal” adını ekleyerek hava gücünü gösteren TSK’nın, kara harekâtına da “Kaplan” tanımlamasını ekleyerek kara unsurlarının da öldürücü darbe gücünü ortaya koyduğu vurgulandı.

Karadan yapılan sızma harekâtının yanı sıra seçkin komando birlikleri Haftanin bölgesinin kalbine helikopterle indirildi. Geniş bir alana yayılan komandolar PKK’lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı patlayıcıları imha etmeye başladı.

ASKERE: BİR DESTAN DAHA YAZIYORSUNUZ

Operasyona katılan birliklerin komutanlarına telsizden hitap eden Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

“Sizin oradaki faaliyetlerinizi izliyor, oradaki tozu da rüzgârı da soğuğu da hissediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Ülkemiz, milletimiz için, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği için yaptıklarınızın çok değerli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizin sahip olduğunuz eğitim, bilgi, tecrübe ile bir bütün halinde bu vazifenizi yerine getireceğinize inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz.”



Bakan Akar ve kuvvet komutanları operasyonu karargâhtan sabaha kadar takip etti ve birlikleri yönlendirdi. İHA’lardan alınan görüntüler karargâha anında yansıtıldı, bölgedeki birlik komutanlarıyla sık sık bağlantı kuruldu.

HEDEFLER YERLE BİR

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan Harekâtı' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.