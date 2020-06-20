‘Pençe Kaplan’da onbaşı şehit

Çıkan çatışmada dört terörist etkisiz hale getirilirken, Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23) yaralandı. Kahya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin SİHA ve ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu bildirdi. Kahya’nın cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de katıldığı, Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törenle memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı. Akar, Akçakuşak köyündeki konuşmasında, “Bu alçaklar, bu hainler kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler. Hepsi dağıldı, kaçacak delik arıyorlar” dedi.