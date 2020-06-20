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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Pençe Kaplan’da onbaşı şehit

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Pençe Kaplan’da onbaşı şehit
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ın Haftanin bölgesinde devam eden “Pençe-Kaplan Harekâtı”nda, terör örgütü ile sıcak temas kuruldu.

Çıkan çatışmada dört terörist etkisiz hale getirilirken, Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23) yaralandı. Kahya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin SİHA ve ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu bildirdi. Kahya’nın cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de katıldığı, Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törenle memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı. Akar, Akçakuşak köyündeki konuşmasında, “Bu alçaklar, bu hainler kalleş saldırılarının hesaplarını verecekler. Hepsi dağıldı, kaçacak delik arıyorlar” dedi. 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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