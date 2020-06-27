Uğur ERGAN / ANKARA
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‘Pençe Kaplan’da bir şehit
TSK’nın Kuzey Irak’ın Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan harekâtında, arama tarama çalışmaları sırasında bir grup teröristle yakın temas sağlandı.
Çıkan çatışmada Piyade Teğmen Yunus Gül (29) şehit düştü. Çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Şehidin cenazesi memleketi Adıyaman’a götürüldü. Haftanin’deki operasyonda ise kara ve havadan ateş desteği verilen komandoların iç kesimlere doğru ilerleyişi sürüyor.
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