Pençe-Kaplan şehidi dualarla uğurlandı

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde şehit olan Ertuğrul Köse’nin cenazesi dün Osmaniye’ye getirildi. Mevlana Mahallesi’ndeki baba evinde alınan helalliğin ardından Osmaniye Asri Mezarlık Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılanlar maske taktı, sosyal mesafe kurallarına uydu. Şehidin annesi Fatma ve babası İsmail Köse ile kardeşleri tören sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. İl müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Onbaşı Ertuğrul Köse, Garnizon Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.