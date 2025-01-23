Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

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Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL: AİLESİNE VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

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Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.