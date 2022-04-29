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'Pençe' enselerinde

#TSK#Pençe-Kilit#Terörist
Pençe enselerinde

TSK’nın Kuzey Irak’ta 2019’da başlattığı ‘Pençe serisi’ operasyonlarda şu ana kadar 1067 terörist etkisiz hale getirildi.

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TÜRK Silahları Kuvvetleri’nin Pençe serisi 27 Mayıs 2019’da başladı. Operasyonda ateş destek vasıtalarının atışları ve hava harekâtıyla yumuşatılan hedef bölgesine hava hücum harekâtıyla komandolar indirildi. Pençe-2 operasyonunda terör yuvaları parçalandı. Mehmetçik, Pençe-1 Operasyonu’nda 126, Pençe-2 Operasyonu’nda 102 teröristi etkisiz hale getirdi. 24 Ağustos 2019’da Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı. Pençe-3’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 102 oldu. Pençe-Kartal adlı operasyon ile Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki hedeflere hava harekâtı düzenlendi. 81 hedefin imha edildiği operasyona İHA’lar da katıldı.

MEHMETÇİK KARADAN VURDU

Mehmetçik, Pençe-Kaplan kapsamında hava kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’ların desteğiyle Haftanin’e intikal ettirildi. 228 terörist öldürüldü. Pençe Kartal-2’de de 65 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım’da ise 387 terörist öldürüldü. Hakkâri’de Eren Abluka-2 Operasyonu’nda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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HEDEF ZAP’TAKİ TERÖRİSTLER

Pençe serisi harekâtları kapsamında Hakurk ve Metina’dan kaçan teröristlerin toplandığı bölge olan Zap’a yönelik 17 Nisan’da Pençe-Kilit harekâtı başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olarak açıklandı.

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#TSK#Pençe-Kilit#Terörist

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