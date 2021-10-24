Pembe kurdeleli uçuş

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Genç Birikim Derneği’nin de desteklediği, ‘Meme kanseri ile mücadelede birlikte yol alıyoruz’ sloganıyla hayata geçen projede, THY kabin ekipleri pembe renkli yaka kurdeleleri ve meme kanseri ile ilgili yaptıkları uçak içi anonslarla hastalığa karşı erken teşhis ve tedavi için dikkat çekmeyi amaçlıyor. THY’nin dünyanın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olduğunu ve proje ile meme kanseri farkındalığı yaratmayı amaçladıklarını belirten THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, “Kabin ekibi sayımız 12 bin 500. Bunun 4’te 3’ü kadın. Sadece bu sayı bile bizim projeye destek vermemiz için yeterli. 31 Ekim’de uçtuğumuz bütün noktalara en az bir kez pembe kurdele ile gitmiş olacağız” dedi.