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Pembe kurdeleli uçuş

#Türk Hava Yolları#Meme Kanseri#Pembe Kurdele
Pembe kurdeleli uçuş

Türk Hava Yolları (THY), “1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” dolayısıyla bir proje başlattı. Projeyle iç ve dış hat seferlerinde uçuş sırasında yapılan özel anonslar ve kabin ekibinin taktığı pembe yaka kurdeleleri ile meme kanserine karşı farkındalık yaratılacak.

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Genç Birikim Derneği’nin de desteklediği, ‘Meme kanseri ile mücadelede birlikte yol alıyoruz’ sloganıyla hayata geçen projede, THY kabin ekipleri pembe renkli yaka kurdeleleri ve meme kanseri ile ilgili yaptıkları uçak içi anonslarla hastalığa karşı erken teşhis ve tedavi için dikkat çekmeyi amaçlıyor. THY’nin dünyanın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olduğunu ve proje ile meme kanseri farkındalığı yaratmayı amaçladıklarını belirten THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, “Kabin ekibi sayımız 12 bin 500. Bunun 4’te 3’ü kadın. Sadece bu sayı bile bizim projeye destek vermemiz için yeterli. 31 Ekim’de uçtuğumuz bütün noktalara en az bir kez pembe kurdele ile gitmiş olacağız” dedi. 

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#Türk Hava Yolları#Meme Kanseri#Pembe Kurdele

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