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'Pembe Ay' hayran bıraktı... Baharın habercisi sayılıyor

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Dolunay#Nisan
Pembe Ay hayran bıraktı... Baharın habercisi sayılıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 08:55

İstanbul'da baharın habercisi olarak bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin birçok yerinden görülen ve saat 06.24'te tamamen batan renkli Dolunay, battığı sırada Üsküdar sahilde, Kız Kulesi ile birlikte ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

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Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı. Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu.

Pembe Ay hayran bıraktı... Baharın habercisi sayılıyor
Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.
Pembe Ay hayran bıraktı... Baharın habercisi sayılıyor

NEDEN PEMBE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi 'Pembe Dolunay' olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor. Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor.

Pembe Ay hayran bıraktı... Baharın habercisi sayılıyor

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#İSTANBUL#Dolunay#Nisan

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