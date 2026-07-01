Pelüş ayı ile kentte turladı: Hem ceza yedi hem de otomobil otoparka çekildi

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Bolu'da otomobilinin arka camına bağladığı pelüş ayı ile kentte turlayan 14 BE 103 plakalı otomobil sürücüsü, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece bekçileri tarafından durduruldu. Bekçiler tarafından kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.