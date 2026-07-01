×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pelüş ayı ile kentte turladı: Hem ceza yedi hem de otomobil otoparka çekildi

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Ehliyetsiz Sürücü#Pelüş Ayı
Pelüş ayı ile kentte turladı: Hem ceza yedi hem de otomobil otoparka çekildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 17:01

Bolu'da otomobilinin arka camından sallandırdığı pelüş ayı ile kentte turlayan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 41 bin TL idari para cezası kesildi.

Haberin Devamı

Bolu'da otomobilinin arka camına bağladığı pelüş ayı ile kentte turlayan 14 BE 103 plakalı otomobil sürücüsü, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece bekçileri tarafından durduruldu. Bekçiler tarafından kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Pelüş ayı ile kentte turladı: Hem ceza yedi hem de otomobil otoparka çekildi

Daha sonra olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.T.’ye ehliyetsiz araç kullanmak ve far donanımı ihlalinden dolayı 41 bin TL idari para cezası kesti. Polis ekipleri tarafından bağlanan otomobil, çekici ile otoparka çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Ehliyetsiz Sürücü#Pelüş Ayı

BAKMADAN GEÇME!