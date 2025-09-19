Pelin’in ölüm yıldönümünde adalet yerini buldu

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 07:00

Pelin Karaca’yı öldürüp cesedini gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Uysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın yıldönümünde çıkan karar sonrası konuşan baba Nuh Karaca “Adalet yerini buldu, kızımın kanı yerde kalmadı” dedi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Pelin Karaca (22), geçen yıl 17 Eylül tarihinde “Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Karaca eve dönmeyince endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca’nın bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, konuya ilişkin Karaca’nın sevgilisi olduğu iddia edilen elektrik tamircisi Ali Uysal’ı (38) gözaltına aldı. Uysal, ifadesinde Karaca’yı öldürdüğünü ve Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormana gömdüğünü itiraf etti. Tutuklanan Ali Uysal hakkında açılan davanın karar duruşması Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün olayın yıldönümünde görüldü. Mahkeme heyeti, Uysal’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

‘KARAR ACIMIZA TESELLİ OLDU’

Mahkeme kararının ardından konuşan acılı baba Nuh Karaca, “Adalet yerini buldu, kızımın kanı yerde kalmadı. Kızıma bunu yapan kişi gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama hâkim ağırlaştırılmış müebbet cezasını verdi. Bu karar acımıza teselli oldu” dedi.
Acılı anne Bihal Karaca, “Pelin’im, anneciğim ben sana verdiğim sözü tuttum, kanını aldım. Devlet adaletini gösterdi, cezasını verdi ama sen geri gelmeyeceksin. Kızımın mezarında söz vermiştim, ‘Kanın yerde kalmayacak’ demiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim. Sağ olsun devletimiz gereken cezayı verdi, Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

 

