Pelin İsminin Anlamı Nedir? Pelin Ne Demek?

Pelin isminin anlamı hekimlerin oldukça fazla kullandığı acımsı otsu bir bitkidir. Pelin otu anlamını taşır. Pelin ayrıca ağaçların meyvesi olarak da adlandırılır.

Pelin İsminin Anlamı

Cesur kimselerdir. Korkularını yenmiş ve oldukça kararlı olurlar. Yalandan hoşlanmazlar. Ve yalan söyleyen kişiler hayatlarında barınmazlar. Dürüstlük ve sadakat duygusu benliklerine işlemiştir. Duygusal bir yapıya sahiptirler. Kimi durumlarda duygularını ön plana çıkarırlar.

Pelin İsminin Özellikleri

Altıncı hisleri oldukça gelişmiştir. Bu yüzden tahmin etmek kimi durumlarda onlar için kolaylaşmıştır. Fazla kırılgan bir yapıları bulunur. Karşı taraftan gelen herhangi bir söze karşı alınganlık gösterme eğilimleri vardır. İnsanlar tarafından fazlaca sevilirler. Her daim kendilerini insanlara sevdirirler. Karşı cinse karşı bağlanma eğilimleri vardır. Karşı taraftan da aynı duyguları ve sadakati beklemektedirler.

İyi birer eş ve dostturlar. Dolayısıyla çevreleri her zaman geniştir. Fanatiklik ruhlarında vardır. Bazı durumlarda ise sahip olduğu değerlere sımsıkı sarılarak onları korurlar. Haksızlık karşısında tahammül edemezler. Her zaman güçlü olanın değil haklı olanın yanlarında olurlar.

Pelin ismi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde yer almamaktadır.