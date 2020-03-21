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Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Pelikanlar Mersin'de göç molası verdi

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Pelikanlar Mersin'de göç molası verdi
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Göç yolundaki yüzlerce pelikan Mersin'de mola verdi. Erdemli ilçesi açıklarında bir süreliğine deniz üzerine konan pelikanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Sonbaharda göç eden pelikanlar, baharın gelmesiyle yeniden Türkiye'ye gelmeye başladı. Göç yolunda yorulan yüzlerce pelikan, Mersin'in Erdemli açıklarında denize inerek mola verdi. Zaman zaman topluca kıyaya yaklaşan, zaman zaman da yine hep birlikte uzaklaşan pelikanlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Mersin, güneyden göç ederek Türkiye'ye gelen kuşların rotası üzerinde bulunuyor. Göçmen kuşların bazıları Türkiye'de yazı geçirmeyi tercih ederken, bazıları da Avrupa'ya yöneliyor.

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