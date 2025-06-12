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Pelikanın yalnızlığı üzdü! Göç yolunda tek başına kaldı

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#Ak Pelikan#Hatay#Göçmen Kuşlar
Pelikanın yalnızlığı üzdü Göç yolunda tek başına kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 10:34

Göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına kaldı. Pelikan beslenmeye çalışırken görüntülendi.

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 Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına beslenmeye çalışırken görüntülendi. Avrupa'nın güneydoğusundan Asya'ya yayılan bölgede ve Afrika'da bataklıklarda ve sığ göllerde yaşayan ak pelikanın tek başına sahilde beslenmesi dikkat çekti.

Pelikanın yalnızlığı üzdü Göç yolunda tek başına kaldı

NADİR GÖRÜLÜYOR

Bölgede nadir görülen ak pelikanın, göç yolunda, içinde bulunduğu sürüden ayrılmış olabileceği belirtildi. Sahilde yürüyüş yapanlar da pelikanı rahatsız etmemek için özen gösterdi.

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#Ak Pelikan#Hatay#Göçmen Kuşlar

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