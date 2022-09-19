Pekşen'e hazin veda

Haberin Devamı

Yemek borusunu balık kılçığının yırtmasının ardından yaklaşık bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Pekşen için önce Meclis’te ardından Kocatepe Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenlerinde taziyeleri Pekşen’in eşi Rukiye Pekşen, kızları Ezgi ve Öykü Pekşen ile kardeşi Fahrettin Pekşen kabul etti. Meclis’te düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Pekşen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Meclis Başkanvekili Haydar Akar, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk, CHP yöneticileri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili katıldı. Törende CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile yanyana duran Haluk Pekşen’in küçük kızı Öykü Pekşen gözyaşlarına hâkim olamadı. Tören sırasında Hikmet Sami Türk kısa süre fenalık geçirince bulunduğu yere oturdu. Türk’e sağlık ekipleri müdahale etti. Kocatepe Camisi’ndeki törene ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li yöneticiler ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Pekşen, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu Haluk Pekşen’in eşi Rukiye Pekşen, kızları Öykü ve Ezgi ile birlikte Meclis’teki uğurlama törenindeydi.