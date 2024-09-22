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Pekmez kavgasında aynı aileden 3 kişi can vermişti... Son yolculuklarına uğurlandılar

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#Mersin#Mut#Cinayet
Pekmez kavgasında aynı aileden 3 kişi can vermişti... Son yolculuklarına uğurlandılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 16:17

Mersin'in Mut ilçesinde pekmez yapan aile ile oradan 'patpat' ile geçen Tahir Kaya arasında yol verme meselesi nedeniyle kavga çıkmış ve pekmez yapan aileden 3 kişi Tahir Kaya tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü. Öldürülen baba ile oğlu ve gelininin cenazeleri defnedildi.

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Çömelek Mahallesi'nde 20 Eylül'de çıkan kavgada öldürülen Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'nın (35) cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Pekmez kavgasında aynı aileden 3 kişi can vermişti... Son yolculuklarına uğurlandılar

Mahalle mezarlığına götürülen naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Pekmez kavgasında aynı aileden 3 kişi can vermişti... Son yolculuklarına uğurlandılar

Evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir Kaya (67) arasında kavga çıkmıştı. Av tüfeğiyle ateş ettiği Akyaka ile oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'yı öldüren Kaya, tutuklanmıştı.

 

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#Mersin#Mut#Cinayet

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