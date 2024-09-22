Pekmez kavgasında aynı aileden 3 kişi can vermişti... Son yolculuklarına uğurlandılar

Haberin Devamı

Çömelek Mahallesi'nde 20 Eylül'de çıkan kavgada öldürülen Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'nın (35) cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mahalle mezarlığına götürülen naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir Kaya (67) arasında kavga çıkmıştı. Av tüfeğiyle ateş ettiği Akyaka ile oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'yı öldüren Kaya, tutuklanmıştı.