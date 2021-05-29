Peker’in finansçısı yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan 2021 günü, Sedat Peker ve adamlarının 2018-2019 yılları arasında, örgütün nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve rüşvetin de aralarında bulunduğu 24 farklı suç eylemine yönelik operasyon başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da 121 adrese eş zamanlı operasyonda 54 kişi gözaltına alınmıştı. Yurtdışında olduğu için yakalanamayan Sedat Peker’in, eşi ve çocuklarının yaşadığı Beykoz’daki villada da arama yapılmıştı. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda yakalanamayan bazı isimlerin gizlendikleri adresleri belirledi. İstanbul ve Çanakkale’de önceki gün düzenlenen operasyonda Abdullah S., U.B. ve Ü.G. gözaltına alındı. Çanakkale’de gizlendiği villada yakalanan Abdullah S.’nin örgütün kilit bir ismi olduğu ve Sedat Peker’in finans işlerine baktığı belirtildi. Adreslerde ele geçen çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına el konuldu.

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