Pek çok kişi tarafından kullanılıyor... Ruhsatsız tesiste üretiliyordu: Ekipler tarafından mühürlendi

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Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Çavak Mahallesi’nde fabrika benzeri faaliyet gösteren bir tesise denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, tesisin ruhsatsız olduğu ve gıda takviyelerinin üretilip, ambalajlandığı tespit edildi. Üretim alanında ambalaj ve paketleme makineleri, çeşitli sıvı ve kimyasal maddeler ile endüstriyel üretime yönelik ekipmanlar bulunduğu belirlendi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü durumu Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

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İncelemeler sonucunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan, etiketsiz ve bandrolsüz ürünlerle usulsüz üretim yaptığı belirlenen tesis, ilgili müdürlüklerin kendi mevzuatları kapsamında işlem görürken, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, kaynağı ve içeriği belirsiz ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek adına denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Ruhsatsız üretim yapan bu tür işletmelere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, şüpheli durumlarda belediyemize veya ilgili kurumlara ihbarda bulunmalarıdır" dedi.