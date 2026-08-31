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Pegasus ve AJet'ten KKTC seferlerine düzenleme

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#Pegasus#Girne#KKTC
Pegasus ve AJetten KKTC seferlerine düzenleme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 20:26

Girne’de batan geminin ardından Pegasus Havayolları, adaya yapılan seferlerde ek seferler yapılmasını planladıklarını, bilet fiyatlarında ise düzenleme yapıldığını açıkladı. Öte yandan AJet, Çukurova Havalimanı'ndan KKTC'ye ek seferler düzenleneceğini açıkladı.

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Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.

Yakınlarını görmek için KKTC’ye gitmek isteyen vatandaşlar yoğun taleplerinin ardından Pegasus Havayolları, ada seferlerinde düzenleme yaptı.

Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, bilet fiyatlarında yeniden bir düzenleme yapıldığı ihtiyaç halinde ek seferler düzenleme kararı aldı.

AJET'TEN ÇUKUROVA HAVALİMANI'NDAN KKTC'YE EK SEFER

Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Yakınlarını görmek için KKTC’ye gitmek isteyen vatandaşlar yoğun taleplerinin ardından AJet, KKTC seferlerinde düzenleme yaptı. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, Çukurova Havalimanı'ndan adaya ek seferler düzenleneceğini ve talep doğrultusunda seferlerde artış yapılacağını bildirdi. 

 

 

 

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#Pegasus#Girne#KKTC

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