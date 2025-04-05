×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pegasus uçağına yıldırım isabet etti

Güncelleme Tarihi:

#Pegasus Uçağı#Yıldırım#Uçak Yıldırım Düşmesi
Pegasus uçağına yıldırım isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 19:14

Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yapan Pegasus uçağı, Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından Bodrum seferini tamamlamak için kalkış yapan uçağa bu sefer de yıldırım isabet etti.

Haberin Devamı

Ege bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve Kümülonimbus olarak adlandırılan CB bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgiye göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen- Bodrum uçağı, Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi.

İnişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Bodrum'daki hava şartlarının düzelmesini bekleyen uçak bir süre sonra Bodrum seferini tamamlamak için Dalaman Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bu seferde uçağa yıldırım isabet etti. Uçak sorunsuz bir şekilde Bodrum Havalimanı'na inişini tamamladı. Yıldırım isabet eden uçakta teknik ekip inceleme yaparken olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

Pegasus uçağına yıldırım isabet etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pegasus Uçağı#Yıldırım#Uçak Yıldırım Düşmesi

BAKMADAN GEÇME!