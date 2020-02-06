Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, 6 Ocak 1966’da, 4 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak Mersin’de doğdu. 1984 yılında Tarsus Amerikan Koleji ardından 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Tevfik Nane, 5 yıl okudu, toplam 3 bölüm bitirdi. İlk 2 yıl elektrik-elektronik, sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlık, oradan da idari bilimler fakültesine kamu yönetimine geçti. Mezun olacağı yıl kamu yönetiminin adı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olunca diplomat olmaya hak kazandı.

Üniversite 2. ve 3. sınıftayken Emlak Bankası’nda stajyer olarak işe girdi. Takip ettiği bir projedeki başarısından dolayı kendisine kalması teklif edildi, hem üniversitede okumaya devam etti hem de devlet memuru olarak çalıştı.



Dördüncü sınıfa geçtiğinde memurluğa asaleten terfi etti ve 1990 yılında üniversiteyi bitirdiğinde Emlak Bankası’nın sınavına girdi, yönetici adayı (MT) olarak göreve başladı. Bu arada bir yurtdışı burs kazanarak Edinburg’da uluslararası bankacılık ve finans alanında master eğitimi aldı.



1992:Türkiye’ye döndü ve Emlak Bankası’nda 6 ay daha uzman yardımcısı olarak çalıştı.



1993: Demirbank’a uzman olarak geçti.



1995: Demir Yatırım’da müdür yardımcısı oldu, aynı yılın sonunda da müdür oldu. Ardından Yurtdışı Sermaye Piyasaları Müdürü olarak 1997 yılına kadar görevine devam etti.



1997: Sabancı Holding’e Planlama İş Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı olarak geçti. Burada yürüttüğü projelerden biri de TeknoSA’nın kuruluşu idi. (TeknoSA’yı 1998’de Pilsa AŞ bünyesinde hayata geçirdi, 2002 yılı mart ayında TeknoSA kuruldu. Kuruluş işlemlerini Mehmet Nane yürüttü. Demir Sabancı kuruluşta yönetim kurulu başkanı ve genel müdür, Mehmet Nane de genel müdür yardımcısıydı. Mehmet Nane bu görevinde iken eş zamanlı olarak Giysa’yı da kurdu.)



2002: Perakende Grup Başkanlığı’nda Direktör oldu.



2004: Sabancı Holding Genel Sekreteri oldu.



2005: TeknoSA Genel Müdürü olarak atandı. Bu göreve gelince yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı.

2013: CarrefourSA Genel Müdürü olarak atandı.