Pegasus 4 ülkeye uçuş iptal sürelerini uzattı

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İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışma nedeniyle İran, Irak, Lübnan ve Ürdün'ün hava sahaları kapatıldı.



Bu ülkelere olan seferlerini iptal eden Pegasus Havayolları, sefer iptallerinin İran için 30 Haziran'a kadar, diğer ülkeler için ise 23 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.



Konuyla ilgili Pegasus Havayolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ortadoğu'da meydana gelen son olaylar ve güvenlik koşullarındaki belirsizlikler doğrultusunda; Iran (tüm destinasyonlar) için 30 Haziran tarihine kadar (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece uçuşları dahil), Irak (tüm destinasyonlar), Ürdün (AMM) ve Lübnan (BEY) için ise 23 Haziran tarihine kadar (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece uçuşları dahil) tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.