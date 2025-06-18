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Pegasus 4 ülkeye uçuş iptal sürelerini uzattı

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#Pegasus#İran#İsrail
Pegasus 4 ülkeye uçuş iptal sürelerini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 18:46

İran ve İsrail arasındaki çatışma nedeniyle Pegasus Havayolları'nın İran, Irak, Ürdün ve Lübnan uçuşları iptal edildi. Havayolu firması, sefer iptallerinin İran için 30 Haziran'a kadar, diğer ülkeler için ise 23 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışma nedeniyle İran, Irak, Lübnan ve Ürdün'ün hava sahaları kapatıldı.

Bu ülkelere olan seferlerini iptal eden Pegasus Havayolları, sefer iptallerinin İran için 30 Haziran'a kadar, diğer ülkeler için ise 23 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Pegasus Havayolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ortadoğu'da meydana gelen son olaylar ve güvenlik koşullarındaki belirsizlikler doğrultusunda; Iran (tüm destinasyonlar) için 30 Haziran tarihine kadar (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece uçuşları dahil), Irak (tüm destinasyonlar), Ürdün (AMM) ve Lübnan (BEY) için ise 23 Haziran tarihine kadar (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece uçuşları dahil) tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.

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#Pegasus#İran#İsrail

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