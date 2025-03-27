Pedallar geleceğe dönüyor

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz şubat ayında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik ‘Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması’ yaptı. Araştırma sonuçlarına göre çocukların büyük çoğunluğu dijital cihaz olmadan bir gün bile geçiremiyor ve bu cihazlar ellerinden alındığında kendilerini mutsuz ve öfkeli hissediyor. Dijital bağımlılığın bu kadar erken yaşlara inmiş olmasına karşın İstanbul Beylikdüzü’ndeki Büyükşehir İlkokulu, 8 yıldır çocukları bisikletle buluşturarak onları ekrana değil akranlarına bağlıyor. Öğrenciler, bu derslerle yalnızca bisiklet kullanmayı değil dayanışmayı ve birbirlerine karşı hoşgörülü olmayı da öğreniyor. Okuldaki bisiklet dersleri son 3 yıldır Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu tarafından veriliyor. Federasyonun bu kapsamdaki hedefi ise milli sporcuların yetişmesine katkı sağlamak.

Haberin Devamı

‘ÖZGÜVENLERİ ARTIYOR’

Çocuklara önce temel bisiklet ve trafik eğitimi verdiğini dile getiren Ensar Efendioğlu, şunları söyledi:

“Bu derslerle çocuklar bisikletin sadece eğlence aracı değil aynı zamanda bir spor dalı olduğunu da öğreniyor. Öte yandan şu an Türkiye Bisiklet Federasyonu 9 yaşını doldurmuş çocuklara bisiklet lisansı verebiliyor. Bu yıl da okuldaki 35 öğrenci, lisans almak için federasyona kaydoldu. Bisiklet sürmek çocukların özgüvenini artırıyor ve onların el, göz koordinasyonunun da gelişmesini sağlıyor. Burada öğrenciler bisiklet sürme alışkanlığı kazanarak hem enerjilerini atıyor hem sosyalleşiyor hem de dijitalden uzaklaşıyorlar.”

İlker Yılmaz - Ensar Efendioğlu - Cevat Ağırbaş

Okul müdürü Cevat Ağırbaş ise proje hakkında şunları söyledi: “Okuldaki bisikletlerin çoğu çocukların ancak bisikleti olmayan ya da ders gününde getiremeyen öğrenciler için 50 bisikletimiz var. Eğitimlere 1’inci sınıfta başlanıyor. 1 ay boyunca her gün 4 ders saati boyunca çocuklar bahçedeki parkurda bisiklet eğitimi alıyor. Bu zamana kadar yaklaşık 14 bin öğrencimiz bisiklet kullanmayı öğrendi ve bu spor dalı hakkında bilinç kazandı. Şu anda da okulumuzdaki toplam bin 200 öğrenci bisiklet derslerine devam ediyor.”

Haberin Devamı

‘ZORBALIĞI ÖNLÜYOR’

Küçük yaşlardan itibaren bisiklet sürmeye alışan çocukların okul ortamında daha disiplinli ve derslere karşı daha hevesli olduğunu belirten müdür yardımcısı İlker Yılmaz ise “Bu yaş grubundaki çocuklarda dijital bağımlılığın yanı sıra akran zorbalığıyla da sıkça karşılaşıyoruz. Ancak öğrenciler bisikleti kullanırken birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini de öğreniyor. Yani bisiklet, akran zorbalığını da önlüyor. Aileler de bu durumdan çok memnun” dedi. Okula başladığında bisiklet sürmeyi bilmediğini ifade eden Ela Korkmaz, şu an çok iyi bisiklet kullandığını söylerken, Efe Kemal Meşeci ise “Bu dersin her okulda olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.