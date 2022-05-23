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Pecereye çağırıp, kurşun yağdırdılar

#Adana#Silah#Polis
Pecereye çağırıp, kurşun yağdırdılar

Adana'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, dışarıdan seslendikleri Murat Ş.'yi (34), pecereye çıktığı sırada tabancayla ateş saçtı. Yüzünden ve boynundan vurulan Murat Ş., hastanede tedaviye alınırken kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

 

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Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, motosikletle Murat Ş.'nin evinin önüne gelip, iddiaya göre kendisine seslenerek pencereye çıkmasını istedi. Kadir E. ve arkadaşı, pencereye çıkan Murat Ş.'ye kurusıkıdan bozma tabancayla 6 el ateş edip, motosikletle olay yerinden kaçtı. Yüzünden ve boynundan yaralanan Murat Ş., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Murat Ş.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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