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Peçe takıp kadın kılığına girerek husumetlisini öldürdü

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#Cinayet#Suikast#Polis Operasyonu
Peçe takıp kadın kılığına girerek husumetlisini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 14:27

Mersin’de bir tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner, kendisine husumet besleyen M.A. (17) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. M.A.'nın tanınmamak için peçe takıp kadın kılığına girdiği ortaya çıktı.

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Mersin'de M.A. (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet besleği Rıdvan Güner’i (35), çalıştığı tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdü. Tanınmamak için peçe takıp kendisine kadın görünümü vererek saldırıyı gerçekleştiren M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E. gözaltına alındı.

KENDİNE KADIN GÖRÜNÜMÜ VERDİ

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Peçe takarak kendisine kadın görünümü veren kişi, taksiyle geldiği tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner'e ateş edip, aynı araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rıdvan Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. M.A.'nın 2 yıl önce ağabeyinin öldürüldüğü ve ailesinin Güner'i sorumlu tutarak husumet beslediği tespit edildi. Ekipler, M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E.'yi saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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#Cinayet#Suikast#Polis Operasyonu

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