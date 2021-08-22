PCR testi ücretsiz mi olacak? PCR testi hakkında merak edilenler

PCR testi ücretsiz mi sorusu, pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli PCR testi yaptıracak. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Ayrıca uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak.

PCR testi ücretsiz mi olacak sorusu ile gündemde yer alıyor. PCR testi uygulamasının aşıyı teşvik için kapsamı genişletildi. İçişleri Bakanlığı, dün aşı olmayanlar için toplu alanlarda PCR testi zorunluluğuna ilişkin “Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Buna göre, 6 Eylül’den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı yaptırmayan öğretmenler ve okul çalışanları ile üniversite öğrencileri PCR testi yaptıracak. Uçak ve otobüs yolculuğu ile sinema ve tiyatro gibi etkinlikler için de PCR testi şartı aranacak. Peki, PCR testi nerelerde yapılıyor? PCR testi kimlere ücretsiz? İşte PCR testinin ücretsiz yapılacağı yerler ve kişiler...

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